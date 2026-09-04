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Регион
Опубликовано 4 сентября, 12:21

Энергомост в Азию: Мьянма построит НПЗ на российском сырье и новую электростанцию

Мьянма планирует построить НПЗ для переработки российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Мьянма намерена построить нефтеперерабатывающий завод, рассчитанный на российское сырьё. О планах республики сообщил РИА «Новости» министр электричества и энергетики страны У Ко Ко Луин на Восточном экономическом форуме.

НПЗ хотят разместить в особой экономической зоне Давэй на юге Мьянмы. Там же планируется возвести электростанцию — оба объекта входят в число проектов, согласованных руководством двух государств.

По словам министра, нефть для будущего предприятия предполагается импортировать из России. Одновременно в Давэе потребуется создать необходимые перерабатывающие мощности.

У Ко Ко Луин считает проект выгодным обеим странам. Москва и Нейпьидо также развивают технологическое сотрудничество в производстве, передаче и распределении электроэнергии. Сроки строительства, мощность НПЗ, объём российских поставок и стоимость объектов пока не раскрываются.

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Энергетическое партнёрство не ограничивается переработкой сырья. В августе Владимир Путин сообщил о готовности российских компаний заняться разведкой и добычей углеводородов на шельфе Мьянмы, а также указал на перспективы поставок российского СПГ для местного рынка и соседних стран.

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Юрий Лысенко
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