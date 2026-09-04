Нефть могла подорожать на $30: Как Китай перехватил инициативу у ОПЕК

Мировые цены на нефть могли вырасти ещё на $30 за баррель, если бы Китай не сократил импорт сырья на 5,5 млн баррелей в сутки. Такую оценку дал глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.

По его словам, в 2026 году Пекин фактически перехватил инициативу по стабилизации нефтяного рынка у ОПЕК, хотя не входит ни в один энергетический картель.

«Китай фактически перехватил инициативу у ОПЕК и, не входя ни в какие картели, смог стабилизировать мировой нефтяной рынок», — заявил Сечин.

Глава «Роснефти» также отметил, что КНР относительно устойчиво прошла кризис, вызванный ограничением поставок через Ормузский пролив. Этому способствовали заранее созданные резервы, масштабная электрификация экономики и энергетическое партнёрство с Россией.