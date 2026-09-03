Облако скоростных осколков: Китай раскрыл возможности нового оружия PCL-191

Реактивные системы залпового огня PCL-191 армии Китая обзавелись новыми боеприпасами, которые накрывают цель облаком скоростных осколков. О возможностях этого оружия рассказало издание Military Watch Magazine (MWM).

В материале разобрали показательный пуск новых ракет для PCL-191. При срабатывании в воздухе снаряд разлетается множеством металлических поражающих элементов.

«Судя по всему, это оружие предназначено в первую очередь для подавления живой силы и легкобронированной техники», — говорится в тексте MWM.

Автор полагает, что принятие на вооружение боеприпаса под кодовым именем «Стальной дождь» кардинально расширит целевую номенклатуру данных огневых средств. Поток высокоскоростных поражающих элементов гарантированно поражает не только открытую живую силу, но и авиатехнику на стоянках, легкобронированные и небронированные машины, а также любые инженерные или радиоэлектронные средства, оказавшиеся вне защищённых фортификаций.

Система, известная под индексами PCL-191, PCH-191 или PHL-16, представляет собой модульную пусковую установку, чья огневая мощь варьируется в зависимости от поставленной задачи. В стандартном исполнении она несёт восемь 300-миллиметровых реактивных снарядов, однако при переоснащении контейнеров способна оперировать двумя тяжёлыми ракетами большего калибра. Арсенал комплекса включает два принципиально разных класса боеприпасов: тактическую баллистическую ракету с рабочим радиусом до 480 км и крылатую версию, эффективную на дистанции до 180 км, что позволяет поражать как глубокие тылы противника, так и ближние оперативные цели.

Как ранее сообщал Life.ru, в Китае заметили на дороге новейший танк следующего поколения. По данным Military Watch Magazine, машину везли на платформе к полигону, кадры сняли очевидцы. Новинка окажется мощнее представленного в сентябре 2025 года Type 100 — единственного основного боевого танка нового поколения на вооружении китайской армии. Таким образом, у Пекина может появиться сразу два типа современных танков, которые дополнят друг друга.