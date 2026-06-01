В Китае засветился новейший танк, который уже сравнили с «Арматой»

Китай готовит новый танк следующего поколения, отличающийся большей мощностью в сравнении с представленным ранее Type 100. В Сети уже появились кадры, снятые очевидцами. Боевую машину заметили в КНР на платформе, перевозившей её на полигон. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Новый танк КНР. Видео © Х / David Wang

Type 100 был публично представлен в сентябре 2025 года и стал единственным основным боевым танком следующего поколения. Именно он находится на вооружении у китайский армии. Сейчас речь идёт о более мощной машине. А значит у Пекина появится два типа танков, которые, как считают в Сети, дополнят друг друга.

Новинка, по данным издания, может весить примерно 60 тонн, тогда как Type 100 — всего 40 тонн. Конструкция внешне очень схожа, но «начинка» новой машины гораздо существеннее.

Разработанный танк имеет семь пар опорных катков и обладает крепким бронированием лобовой проекции. Ствол явно увеличен в диаметре, вероятно, это 125-мм пушка. Также на борту могут быть интегрированы несколько беспилотных летательных аппаратов. Аналитики уже сравнили танк с российским Т-14 «Армата».

