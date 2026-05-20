Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 10:43

Москва и Пекин заявили, что космос не должен становиться полем боя

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Россия и Китай выступили против размещения оружия любого вида в космосе. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина по итогам переговоров лидеров двух стран.

В документе подчёркивается, что РФ и КНР привержены Договору о космосе. Стороны также выступили против односторонних подходов к космической деятельности.

Москва и Пекин заявили, что не поддерживают применение силы или угрозу силой в отношении космических объектов. То же касается действий с использованием таких объектов.

В формате «4+4»: Стало известно, кого Путин возьмёт на чаепитие с Си Цзиньпином
В формате «4+4»: Стало известно, кого Путин возьмёт на чаепитие с Си Цзиньпином

«Стороны выступают против размещения в космосе оружия любого вида, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью», — говорится в заявлении.

Россия и Китай также выступили против попыток отдельных стран использовать космическое пространство для вооружённой конфронтации.

Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе
Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

В заявлении отмечается, что Москва и Пекин будут противодействовать политике, направленной на достижение военного превосходства в космосе и его закрепление в качестве пространства боевых действий.

Заявление о недопустимости оружия в космосе прозвучало на фоне официального визита Владимира Путина в Китай. Президент России находится в КНР 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине Путин и Си проводят переговоры о двусторонних отношениях, стратегическом партнёрстве и международной повестке. По итогам встречи стороны подписывают совместные заявления и документы, в том числе по вопросам многополярного мира, безопасности и космического сотрудничества.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar