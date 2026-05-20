Москва и Пекин заявили, что космос не должен становиться полем боя

Россия и Китай выступили против размещения оружия любого вида в космосе. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина по итогам переговоров лидеров двух стран.

В документе подчёркивается, что РФ и КНР привержены Договору о космосе. Стороны также выступили против односторонних подходов к космической деятельности.

Москва и Пекин заявили, что не поддерживают применение силы или угрозу силой в отношении космических объектов. То же касается действий с использованием таких объектов.

«Стороны выступают против размещения в космосе оружия любого вида, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью», — говорится в заявлении.

Россия и Китай также выступили против попыток отдельных стран использовать космическое пространство для вооружённой конфронтации.

В заявлении отмечается, что Москва и Пекин будут противодействовать политике, направленной на достижение военного превосходства в космосе и его закрепление в качестве пространства боевых действий.

Заявление о недопустимости оружия в космосе прозвучало на фоне официального визита Владимира Путина в Китай. Президент России находится в КНР 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине Путин и Си проводят переговоры о двусторонних отношениях, стратегическом партнёрстве и международной повестке. По итогам встречи стороны подписывают совместные заявления и документы, в том числе по вопросам многополярного мира, безопасности и космического сотрудничества.