Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / peterschreiber.media
Китай стал первой страной в мире, которая приступила к космическому эксперименту с искусственным эмбрионом — биологической структурой из человеческих стволовых клеток, имитирующей настоящий зародыш. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Образцы доставили на орбиту в рамках миссии грузового корабля «Тяньчжоу-10». Сейчас они находятся в экспериментальном модуле китайской космической станции, и, по данным агентства, испытания проходят успешно.
Главная цель учёных — изучить влияние микрогравитации на ранние стадии эмбрионального развития человека. Таким образом специалисты проводят предварительные исследования вопросов долгосрочного выживания и возможного размножения людей в условиях космоса в будущем.
После завершения пятидневного эксперимента на орбите искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации. Затем исследователи проведут сравнительный анализ доставленных образцов с идентичными биологическими структурами, за которыми параллельно наблюдают в земных лабораториях.
Ранее американский обозреватель заявил, что первые удары в возможной новой мировой войне почти наверняка будут нанесены в космосе, поскольку ведущие державы — США, Россия и Китай — всё активнее используют спутники в военных целях. В ответ на это глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация выступила с инициативой разработать международный юридически обязывающий документ, который запретил бы размещение любых видов вооружения в космосе.
