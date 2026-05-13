Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

Китай стал первой страной в мире, которая приступила к космическому эксперименту с искусственным эмбрионом — биологической структурой из человеческих стволовых клеток, имитирующей настоящий зародыш. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Образцы доставили на орбиту в рамках миссии грузового корабля «Тяньчжоу-10». Сейчас они находятся в экспериментальном модуле китайской космической станции, и, по данным агентства, испытания проходят успешно.

Главная цель учёных — изучить влияние микрогравитации на ранние стадии эмбрионального развития человека. Таким образом специалисты проводят предварительные исследования вопросов долгосрочного выживания и возможного размножения людей в условиях космоса в будущем.

После завершения пятидневного эксперимента на орбите искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации. Затем исследователи проведут сравнительный анализ доставленных образцов с идентичными биологическими структурами, за которыми параллельно наблюдают в земных лабораториях.