ИИ, дроны и квантовые технологии: Китай переписал правила мобилизации впервые за 16 лет

Китай впервые с 2010 года пересмотрел закон о национальной оборонной мобилизации, расширив возможности использования современных гражданских технологий в интересах обороны. Новая редакция вступит в силу 1 октября 2026 года. Закон был утверждён Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 28 августа.

Одним из ключевых изменений стал отдельный акцент на применении передовых технологий. В документе говорится о развитии мобилизационных возможностей в новых сферах, однако конкретный перечень таких направлений в самом законе не приводится.

Опрошенные South China Morning Post эксперты относят к ним искусственный интеллект, беспилотные системы, киберпространство, биотехнологии, квантовые разработки, космические технологии, навигацию и электромагнитный спектр. По их оценке, новые нормы должны позволить быстрее превращать гражданские разработки и инфраструктуру в ресурсы, пригодные для оборонных задач.

Изменения затрагивают не только технологии, но и компании и специалистов, работающих в этих сферах. Закон также предусматривает использование гражданских ресурсов, проведение мобилизационной подготовки, формирование стратегических запасов и поддержку организаций, задействованных в производстве и ремонте продукции военного назначения.

Новая редакция стала частью более масштабного обновления китайской системы оборонной мобилизации. Власти КНР объясняют реформу необходимостью привести её в соответствие с изменившимися требованиями национальной безопасности и развитием экономики и технологий.

Военный юрист Се Дань в беседе с SCMP отдельно связал актуальность реформы с опытом конфликта на Украине. По его словам, боевые действия показали растущее значение беспилотных, интеллектуальных и кибертехнологий в современной войне и необходимость быстро подключать такие ресурсы к оборонным задачам.

Китай уже активно развивает именно те технологии, на которые теперь делает отдельный акцент оборонное законодательство. В конце августа Life.ru писал, что китайские компании готовятся наращивать экспорт дешёвых дронов-перехватчиков, многие детали которых печатаются на 3D-принтерах, а точность наведения повышается за счёт искусственного интеллекта.