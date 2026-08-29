Китай готовит к экспорту дешёвые напечатанные на 3D-принтере дроны-перехватчики

Китайские производители готовятся наращивать экспорт дешёвых дронов-перехватчиков, предназначенных для физического уничтожения других беспилотников. Стоимость некоторых моделей составляет от $1500 до $2900, сообщает Financial Times.

На крупнейшей выставке беспилотников в Шэньчжэне десятки компаний представили небольшие перехватчики, многие детали которых напечатаны на 3D-принтере. Аппараты оснащаются четырьмя крыльями, электродвигателями, камерами и модулями наведения.

В отличие от средств радиоэлектронной борьбы такие устройства должны непосредственно догонять и поражать цель. По заявлениям производителей, отдельные модели способны разгоняться более чем до 300 км/ч.

Разработчики связывают повышение точности с развитием технологий искусственного интеллекта. При этом показатели сильно различаются: на выставке производители называли эффективность от 50% до 100%, а у части систем автоматическое наведение всё ещё находится в разработке.

Китайские компании смогли быстро выйти на этот рынок, поскольку многие комплектующие для перехватчиков уже используются в обычных беспилотниках. Так, Shenzhen Weichuan Model Equipment начала разработку таких систем только в октябре, а сейчас, по словам её основателя Вэнь Тина, способна продавать несколько тысяч единиц в месяц, в том числе за рубеж.

Спрос на подобные решения растёт на фоне широкого применения дешёвых одноразовых ударных дронов. В результате армии ищут способы перехвата, которые обходились бы значительно дешевле традиционных зенитных ракет.

При этом у технологии остаются ограничения: большинство таких перехватчиков одноразовые, а борьба с большими роями беспилотников и интеграция с радарами всё ещё остаются сложной задачей.

Ранее Life.ru писал, что российские военные уже применяют FPV-перехватчики, способные развивать скорость свыше 200 км/ч. Работу таких аппаратов продемонстрировали на полигоне в Нижегородской области. По словам замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова, подобные системы используются для борьбы с беспилотниками противника и становятся отдельным элементом противодроновой защиты.