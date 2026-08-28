Российские военные уже применяют FPV-перехватчики, способные разгоняться более чем до 200 км/ч. Данное заявление сделал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, передаёт МО РФ.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров: ВС РФ применяют FPV-перехватчики со скоростью свыше 200 км/ч. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Работу таких аппаратов отработали на полигоне в Нижегородской области. В тренировке участвовали расчёты беспилотных систем, мобильные огневые группы и бойцы штурмовых подразделений. Замминистра проверил занятия в Центре боевой подготовки, где военнослужащие на практике отрабатывали действия против воздушных целей.

«На каждом полигоне мы совершенствуем саму работу МОГ с учётом тактико-технических характеристик и средств воздушного нападения противника. Мы готовим и довольно успешно сегодня применяем подразделения по FPV-перехватчикам, то есть пользуемся FPV-перехватчиками на скоростях от 200 км и далее», — отметил он.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что во всех группировках российских войск, участвующих в спецоперации, создана многоуровневая система защиты от беспилотников. В первую очередь речь идёт о FPV-перехватчиках. Эти аппараты сейчас активно внедряются в войска. Эшелонированная оборона выстроена повсеместно. Она позволяет оперативно нейтрализовывать воздушные угрозы на разных участках фронта.