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18 августа, 15:03

Новый дрон-перехватчик «Малыш» появился у ВС России в зоне проведения СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Подразделения ПВО группировки войск «Запад» начали применять новые беспилотники самолётного типа «Малыш» для перехвата ударных дронов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Аппараты поступили расчётам дивизиона противодействия БПЛА зенитной ракетной бригады. Военнослужащие уже освоили новую технику и используют её в зоне СВО. По данным ведомства, самолётная схема позволяет «Малышу» развивать высокую скорость и преследовать воздушные цели на значительном расстоянии.

В Минобороны также заявили, что перепад высот при таком перехвате не создаёт для беспилотника серьёзных препятствий. Ещё одним преимуществом разработчики называют простоту эксплуатации. Аппарат не требует сложного обслуживания, а подготовка к запуску занимает сравнительно немного времени. В военном ведомстве уточнили, что новые дроны предназначены непосредственно для борьбы с ударными БПЛА противника.

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Ранее стало известно, что модернизированный гексакоптер «Кощей» задействовали для снабжения подразделений в труднодоступных районах зоны СВО. Аппарат используют для перевозки воды, продуктов и медикаментов благодаря его низкой шумности и возможностям доставки грузов.

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Татьяна Миссуми
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