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18 августа, 09:44

Слышит FPV и иранский «Шахед»: В Китае придумали способ обнаруживать БПЛА без радаров

В Китае создали систему обнаружения дронов по звуку и камерам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography

В Китае представили новый комплекс для борьбы с беспилотниками, который находит их по звуку и опознаёт с помощью камер. Об этом рассказали в компании-разработчике Beijing Ribri Technology.

Устройство весит 6,4 кг и включает два блока. Первый — акустический, с 48 микрофонами. Второй оснащён камерой, снимающей в видимом и инфракрасном диапазонах. По словам разработчиков, комплекс засекает и небольшие FPV-дроны, и тяжёлые аппараты вроде иранского «Шахед-136». Камера ловит цель на расстоянии до 4 км в любое время суток.

В Ribri подчеркнули, что радар в системе не применяется. Из-за этого её нельзя заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Комплекс годится для охраны военных объектов, защиты важной инфраструктуры и обеспечения безопасности на море. В компании добавили, что оборудование не боится пыли и влаги и работает даже в тяжёлых условиях.

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А ранее в Московском авиационном институте создали обновлённую платформу управления беспилотниками. Она позволяет аппаратам самим ориентироваться на местности и обходить препятствия. Как сообщили в пресс-службе вуза, в одном компактном корпусе объединили автопилот, бортовой компьютер с искусственным интеллектом и блок управления питанием. Оператору нужно лишь задать маршрут перед запуском, а дальше дрон в основном летит самостоятельно.

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Вероника Бакумченко
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