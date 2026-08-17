Задал маршрут — и он всё сделает сам: В МАИ придумали, как заставить дрон работать даже без связи

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали модернизированную платформу управления беспилотниками, которая позволяет аппаратам самостоятельно ориентироваться на местности и обходить препятствия.

Как рассказали в пресс-службе МАИ, в одном компактном корпусе инженеры объединили автопилот, бортовой компьютер с искусственным интеллектом и блок управления питанием. Оператору достаточно задать маршрут перед запуском, после чего большую часть полёта дрон способен выполнять самостоятельно.

Система получает информацию с камер, дальномеров и лидаров и обрабатывает её непосредственно на борту. Благодаря этому беспилотник может распознавать препятствия, менять траекторию и адаптироваться, например, к резким порывам ветра.

Разработчики рассчитывают, что технология будет особенно полезна там, где связь нестабильна или отсутствует: при поисково-спасательных операциях, мониторинге лесных пожаров и доставке грузов в труднодоступные районы.

За основу специалисты взяли платформу Pixhawk и одноплатный компьютер Raspberry Pi, модернизировав систему питания и защиту электроники. Конструкцию сделали модульной — вышедший из строя блок можно заменить целиком без сложной пайки и длительного ремонта.

«Наша задача состояла в том, чтобы создать недорогую систему, которая сама справляется со сложными задачами прямо на борту», — рассказал ведущий разработчик проекта Максим Коробков.

Испытания опытных образцов уже завершены. Сейчас специалисты МАИ готовят техническую документацию для передачи разработки предприятиям и последующего серийного производства.