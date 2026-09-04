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Опубликовано 4 сентября, 05:39

Путин заявил о выходе России в лидеры по поставкам нефти и газа в Китай

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия занимает первое место по объёму поставок нефти и природного газа в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Россия уверенно занимает первое место по объему поставок китайским потребителям нефти и природного газа, находится в числе лидеров среди экспортеров угля и СПГ», — говорится в обращении российского лидера.

Таким образом, Москва сохраняет ведущие позиции сразу по нескольким направлениям энергетического экспорта на китайский рынок.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум проводится в восьмой раз. Площадка объединяет представителей крупнейших компаний двух стран и посвящена развитию совместных проектов в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической и других отраслях.

Путин отметил развитие отношений с Китаем по восходящей
Путин отметил развитие отношений с Китаем по восходящей

Энергетика остаётся одним из ключевых направлений экономического сотрудничества России и Китая. Страны продолжают развивать как действующие маршруты поставок, так и новую инфраструктуру. Песков ранее заявил, что сотрудничество в этой сфере регулярно присутствует в повестке контактов Москвы и Пекина, в том числе на фоне обсуждения крупных газовых проектов.

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Андрей Бражников
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