Китай нарастил спрос на нефть из России: Премия на марку ESPO выросла вдвое за неделю

Китайские нефтеперерабатывающие заводы активнее закупают российскую нефть марки ESPO на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока. Об этом Bloomberg сообщили трейдеры.

ESPO поставляется с российского тихоокеанского побережья и пользуется спросом благодаря короткому маршруту до Китая. Ноябрьские партии на этой неделе торговались с премией более $10 за баррель к ICE Brent, а предложения доходили до $12. За неделю наценка увеличилась примерно вдвое и достигла максимума более чем за четыре месяца.

Один из факторов роста спроса — сокращение доступных поставок из Ирана. После возобновления американской морской блокады экспорт иранской нефти сократился, а поставки других производителей Персидского залива остаются ограниченными из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

Крупные китайские переработчики начали забирать значительную часть доступных объёмов ESPO. Это сократило предложение для независимых НПЗ и подтолкнуло их к поиску сырья в других регионах.

В качестве альтернативы китайские компании закупают нефть в Бразилии, Канаде, Ираке и странах Западной Африки. Именно отдельные африканские сорта сейчас продаются с особенно высокой премией: например, конголезская Djeno для ноябрьской поставки оценивалась примерно на $22 выше Brent.

Дополнительный спрос на российское сырьё поддерживает улучшение рентабельности нефтепереработки в Китае. Рост закупок уже привёл к удорожанию ESPO и усилению конкуренции за доступные партии.

Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти и природного газа для Китая. Президент Владимир Путин 4 сентября заявил, что РФ занимает первое место по объёму поставок этих энергоресурсов китайским потребителям, а также входит в число ведущих экспортёров угля и СПГ в КНР.