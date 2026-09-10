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Опубликовано 10 сентября, 12:20

Китай нарастил спрос на нефть из России: Премия на марку ESPO выросла вдвое за неделю

Bloomberg: Китайские НПЗ нарастили закупки российской нефти ESPO

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Китайские нефтеперерабатывающие заводы активнее закупают российскую нефть марки ESPO на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока. Об этом Bloomberg сообщили трейдеры.

ESPO поставляется с российского тихоокеанского побережья и пользуется спросом благодаря короткому маршруту до Китая. Ноябрьские партии на этой неделе торговались с премией более $10 за баррель к ICE Brent, а предложения доходили до $12. За неделю наценка увеличилась примерно вдвое и достигла максимума более чем за четыре месяца.

Один из факторов роста спроса — сокращение доступных поставок из Ирана. После возобновления американской морской блокады экспорт иранской нефти сократился, а поставки других производителей Персидского залива остаются ограниченными из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

Крупные китайские переработчики начали забирать значительную часть доступных объёмов ESPO. Это сократило предложение для независимых НПЗ и подтолкнуло их к поиску сырья в других регионах.

В качестве альтернативы китайские компании закупают нефть в Бразилии, Канаде, Ираке и странах Западной Африки. Именно отдельные африканские сорта сейчас продаются с особенно высокой премией: например, конголезская Djeno для ноябрьской поставки оценивалась примерно на $22 выше Brent.

Дополнительный спрос на российское сырьё поддерживает улучшение рентабельности нефтепереработки в Китае. Рост закупок уже привёл к удорожанию ESPO и усилению конкуренции за доступные партии.

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Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти и природного газа для Китая. Президент Владимир Путин 4 сентября заявил, что РФ занимает первое место по объёму поставок этих энергоресурсов китайским потребителям, а также входит в число ведущих экспортёров угля и СПГ в КНР.

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Юрий Лысенко
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