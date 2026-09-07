Нефть может подорожать до $120 за баррель из-за атак на танкеры в Ормузе

Нефть может подорожать до 120 долларов за баррель, если атаки на танкеры на Ближнем Востоке продолжатся и перебои с судоходством усилятся. Такой сценарий допустили аналитики Goldman Sachs, сообщает Bloomberg.

Цены на сырьё уже поднялись до максимальных значений с июля. На пике котировки достигали 97,94 доллара за баррель на фоне отсутствия договорённостей между США и Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива.

В последние дни Вашингтон атаковал иранские нефтяные танкеры, после чего Тегеран объявил новую зону ограниченного судоходства за пределами Ормузского пролива.

«События последних дней действительно указывают на то, что существует серьёзный риск расширения масштабов и усиления перебоев в судоходстве», — отметил соруководитель направления глобальных исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Даан Стрюйвен.

При этом в Goldman Sachs рассматривают и противоположный сценарий. Если экспорт нефти из региона нормализуется, стоимость барреля может снизиться до 80 долларов.

По оценке Стрюйвена, Китай в таком случае продолжит выполнять роль «стабилизирующей силы» на нефтяном рынке. При высоких ценах страна будет сокращать объёмы импорта сырья.

Ранее Life.ru писал, что Иран пригрозил США усилением ударов по военным судам в случае продолжения давления на Тегеран. В иранском командовании заявили о готовности расширить масштабы ответных действий.