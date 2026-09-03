«Подарок Тегерану»: Политолог объяснил, как США усилили позиции Ирана в Ормузе

Иран усилил влияние на судоходство в Ормузском проливе после начала конфликта с США. Такое мнение высказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в эфире программы «Итоги дна с Делягиным».

Политолог считает произошедшее стратегическим приобретением Тегерана. По его версии, раньше иранские власти не решались полностью перекрыть морской коридор, опасаясь реакции Вашингтона.

«А здесь всё произошло как бы по инициативе США, и уже дальше некуда было отступать», — сказал Сафаров в беседе с «Царьградом».

Эксперт полагает, что Иран закрыл пролив, чтобы помешать снабжению американских баз в районе Персидского залива. С этой задачей, по его оценке, успешно справился Корпус стражей исламской революции.

Ормуз остаётся одной из важнейших морских артерий мира: в 2025 году через него перевозили около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки — примерно четверть мировой морской торговли нефтью. Пролив также используется для транспортировки почти 20% глобального экспорта сжиженного природного газа.

При этом стороны по-разному оценивают обстановку в регионе. Президент США Дональд Трамп утверждает, что пролив контролируют американские военные, тогда как Тегеран настаивает на собственном контроле над судоходством. Поэтому слова Сафарова являются экспертной оценкой, а не подтверждённым международным статусом Ормузского пролива.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп объявил об уничтожении 28 иранских кораблей и заявил о контроле США над Ормузским проливом. По версии американского лидера, речь шла о судах, которые могли использоваться для поставки мин.