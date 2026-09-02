«Мы контролируем Ормуз»: Трамп заявил о разгроме 28 кораблей Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе. Об этом он рассказал в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику.

«Сейчас мы контролируем Ормузский пролив. Мы его контролируем. Прошлой ночью мы уничтожили 28 лодок, 28 кораблей», — сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что Иран не сможет получить ядерное оружие, а США сохраняют контроль над стратегическим маршрутом.

Ранее Центральное командование ВС США сообщало, что американские удары по территории Ирана были связаны с попытками помешать Корпусу стражей исламской революции разместить мины в Ормузском проливе. Вероятно, под уничтоженными кораблями Трамп имел в виду суда, которые могли использоваться для постановки мин.

Удары были нанесены 1 сентября. Центральное командование Вооружённых сил США заявило о проведении операции против целей в Иране. По данным американской стороны, действия были связаны с угрозами судоходству и американским военным объектам в регионе. Иранские СМИ сообщали о взрывах на южном побережье страны, в том числе в районе острова Кешм и нескольких городов. После атак Тегеран заявил о нанесении ответных ударов по американским объектам в регионе.