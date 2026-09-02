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Регион
Опубликовано 2 сентября, 18:21

«Мы контролируем Ормуз»: Трамп заявил о разгроме 28 кораблей Ирана

Трамп заявил об уничтожении 28 кораблей Ирана в Ормузском проливе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе. Об этом он рассказал в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику.

«Сейчас мы контролируем Ормузский пролив. Мы его контролируем. Прошлой ночью мы уничтожили 28 лодок, 28 кораблей», — сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что Иран не сможет получить ядерное оружие, а США сохраняют контроль над стратегическим маршрутом.

Ранее Центральное командование ВС США сообщало, что американские удары по территории Ирана были связаны с попытками помешать Корпусу стражей исламской революции разместить мины в Ормузском проливе. Вероятно, под уничтоженными кораблями Трамп имел в виду суда, которые могли использоваться для постановки мин.

В Иране сообщили о 18 погибших после атак США
В Иране сообщили о 18 погибших после атак США

Удары были нанесены 1 сентября. Центральное командование Вооружённых сил США заявило о проведении операции против целей в Иране. По данным американской стороны, действия были связаны с угрозами судоходству и американским военным объектам в регионе. Иранские СМИ сообщали о взрывах на южном побережье страны, в том числе в районе острова Кешм и нескольких городов. После атак Тегеран заявил о нанесении ответных ударов по американским объектам в регионе.

Главные международные конфликты, дипломатия и решения мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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