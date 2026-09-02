В Иране сообщили о 18 погибших после атак США

Удары были нанесены 1 сентября. Центральное командование Вооружённых сил США заявило о проведении операции против целей в Иране. По данным американской стороны, действия были связаны с угрозами судоходству и американским военным объектам в регионе. Иранские СМИ сообщали о взрывах на южном побережье страны, в том числе в районе острова Кешм и нескольких городов. После атак Тегеран заявил о нанесении ответных ударов по американским объектам в регионе.