В Иране сообщили о 18 погибших после атак США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Число погибших в результате ударов США по югу Ирана выросло до 18 человек. Ещё 108 жителей страны получили ранения, сообщил министр здравоохранения Ирана Мохаммад Реза Зафарганди.
«В результате вчерашних атак на различные провинции страны погибли 18 человек, а 108 наших соотечественников получили ранения», — приводит слова министра иранская гостелерадиокомпания.
Удары были нанесены 1 сентября. Центральное командование Вооружённых сил США заявило о проведении операции против целей в Иране. По данным американской стороны, действия были связаны с угрозами судоходству и американским военным объектам в регионе. Иранские СМИ сообщали о взрывах на южном побережье страны, в том числе в районе острова Кешм и нескольких городов. После атак Тегеран заявил о нанесении ответных ударов по американским объектам в регионе.
Главные международные конфликты, дипломатия и решения мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.