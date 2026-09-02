«Танкер за танкер»: США начали применять новую тактику против Ирана

Американские военные нанесли удары по двум иранским танкерам и более чем 100 объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом передаёт портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, операция стала частью новой тактики администрации США, которую источники назвали принципом «танкер за танкер». В Вашингтоне рассчитывают, что такие действия позволят снизить активность Ирана в Ормузском проливе.

Удары пришлись на объекты КСИР, а также системы противовоздушной обороны, радары и средства, связанные с установкой морских мин. Об операции ранее сообщало Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Как утверждают американские источники, новые удары позволили как минимум на месяц снизить угрозу для торговых судов в районе Ормузского пролива. При этом ситуация в регионе остаётся напряжённой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесёт по Ирану новые, более масштабные удары, если Тегеран предпримет ответные действия после атаки американских вооружённых сил. Республиканец назвал предыдущие удары по иранским объектам оправданными и предупредил, что возможная реакция Ирана приведёт к более жёсткому ответу со стороны США. Американский лидер также заявил о подготовке возможной более масштабной атаки, после которой, по его словам, от возможностей Ирана может остаться значительно меньше.