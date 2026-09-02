Число пострадавших при атаке США на свадебное торжество в Иране выросло до 68
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Число пострадавших в результате удара США по району свадебной церемонии в иранской провинции Хормозган выросло до 68 человек. Об этом заявил заместитель губернатора провинции Ахмад Нафиси.
«Число получивших ранения в результате атаки армии США на свадебную церемонию в Кухестаке в округе Сирик возросло до 68 человек», — заявил политик, которого цитирует информационный портал правительства Ирана.
Ранее местные власти сообщали о четырёх погибших в результате произошедшего. Некоторые СМИ со ссылкой на иранский Красный полумесяц писали о пяти жертвах. Вице-президент Ирана по делам женщин и семей Захра Бехрузазар назвала случившееся преступлением.
Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) ранее сообщило о нанесении американскими военными ударов по территории Ирана. После этого Тегеран заявил о нанесении ответных ударов по американской базе в Иордании.
Ранее заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси сообщил, что по меньшей мере двое участников свадебной церемонии в городе Сирик погибли вследствие ударов США по югу Ирана. Заявление прозвучало в эфире иранского государственного телевидения. Вооружённые силы Ирана сбили американский беспилотник MQ-9 в небе над центральной частью республики. Иранские военные испытали новую систему ПВО. БПЛА США был сбит над городом Хомейн.
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