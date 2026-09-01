«Удар будет мощнее»: Трамп пригрозил Ирану масштабной атакой после ответных действий

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесёт по Ирану новые, более масштабные удары, если Тегеран предпримет ответные действия после атаки американских вооружённых сил. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Трамп назвал предыдущие удары по иранским объектам оправданными и предупредил, что возможная реакция Ирана приведёт к более жёсткому ответу со стороны США.

Американский лидер также заявил о подготовке возможной более масштабной атаки, после которой, по его словам, от возможностей Ирана может остаться значительно меньше.

«Если пребывающая в упадке страна Иран ответит на эту оправданную атаку, по ней будет нанесен новый, более мощный и масштабный удар», — написал Трамп.

Ранее американские военные сообщили о нанесении ударов по целям в районе Ормузского пролива. Вашингтон связывает операцию с действиями Ирана, которые, по версии США, создавали угрозу судоходству и американским силам в регионе.