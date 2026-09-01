«Удар будет мощнее»: Трамп пригрозил Ирану масштабной атакой после ответных действий
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае ответной атаки
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесёт по Ирану новые, более масштабные удары, если Тегеран предпримет ответные действия после атаки американских вооружённых сил. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Трамп назвал предыдущие удары по иранским объектам оправданными и предупредил, что возможная реакция Ирана приведёт к более жёсткому ответу со стороны США.
Американский лидер также заявил о подготовке возможной более масштабной атаки, после которой, по его словам, от возможностей Ирана может остаться значительно меньше.
«Если пребывающая в упадке страна Иран ответит на эту оправданную атаку, по ней будет нанесен новый, более мощный и масштабный удар», — написал Трамп.
Ранее американские военные сообщили о нанесении ударов по целям в районе Ормузского пролива. Вашингтон связывает операцию с действиями Ирана, которые, по версии США, создавали угрозу судоходству и американским силам в регионе.
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