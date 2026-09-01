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Опубликовано 1 сентября, 17:34

Axios сообщил об ударах США по иранским целям у Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faizinraz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faizinraz

Американские военно-воздушные силы нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники среди представителей администрации США.

«По словам американских официальных лиц, военно-воздушные силы США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива», — написал журналист в соцсети X.

Подробностей о характере атаки, количестве задействованных самолётов и поражённых объектах он не привёл. Информация пока поступила только от источников, на которые ссылается корреспондент Axios. Официальных заявлений американского военного руководства о проведении операции на момент публикации не приводится.

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Ранее сообщалось, что Иран нанёс ракетные удары по американским военным в Иордании и кораблям США в районе Ормузского пролива. По данным корреспондента Fox News Трея Йингста, на территории Иордании прогремело несколько взрывов. Серьёзных повреждений в результате атаки нет. Также Тегеран запустил ракеты в направлении американских судов, находящихся в Ормузском проливе.

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Юлия Сафиулина
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