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30 августа, 23:04

Иран начал атаковать военных и корабли США в Иордании и Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Несколько взрывов прогремели на территории Иордании после ракетных запусков Ирана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

По данным журналиста телеканала Fox News Трея Йингста, Тегеран атакует американских военных, расположенных в Иордании. Пока все выпущенные ракеты удаётся перехватывать, значительных повреждений в результате атаки нет.

Кроме того, сообщается о запуске Ираном ракет в направлении американских судов, находящихся в районе Ормузского пролива.

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Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские государства объединиться и противостоять политике США и Израиля. Особое внимание иранский лидер уделил странам Западной Азии и Персидского залива.

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Артём Гапоненко
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