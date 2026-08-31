Иран начал атаковать военных и корабли США в Иордании и Ормузском проливе

Несколько взрывов прогремели на территории Иордании после ракетных запусков Ирана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

По данным журналиста телеканала Fox News Трея Йингста, Тегеран атакует американских военных, расположенных в Иордании. Пока все выпущенные ракеты удаётся перехватывать, значительных повреждений в результате атаки нет.

Кроме того, сообщается о запуске Ираном ракет в направлении американских судов, находящихся в районе Ормузского пролива.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские государства объединиться и противостоять политике США и Израиля. Особое внимание иранский лидер уделил странам Западной Азии и Персидского залива.