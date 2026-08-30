США нанесли удар по пусковым установкам Ирана на острове Ларк, погибли двое

США нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларк в Ормузском проливе. По предварительным данным, американские силы пошли на атаку после того, как заметили подготовку к возможному запуску ракет и морских мин.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность. По его данным, речь шла о действиях Корпуса стражей исламской революции.

«Силы США ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларк», – написал Равид в соцсети X. Он уточнил, что КСИР, как утверждается, готовился запустить ракеты с морскими минами в сторону Ормузского пролива.

О взрывах на острове также сообщило иранское агентство Fars. Позднее Tasnim передало, что в результате американской атаки погибли как минимум два человека, ещё двое получили ранения.

КСИР уже заявил о намерении ответить на удар. В заявлении организации говорится, что среди погибших и пострадавших есть военнослужащие и граждане Ирана.

«На этот шаг ответят сыны исламского Ирана, и агрессор понесёт наказание», – говорится в заявлении КСИР.

Ранее Life.ru писал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские страны объединиться против США и Израиля. По его словам, государствам региона необходимо определить настоящего противника, понять его планы и совместно противостоять им. Хаменеи отдельно обратился к руководителям стран Западной Азии и Персидского залива с призывом к единству.