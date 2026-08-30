«А чем плоха компания?»: Лавров удивился вопросу о дружбе с КНДР и Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с кругом международных партнёров Москвы. На вопрос журналиста о том, как Россия оказалась в компании с Ираном и КНДР, глава МИД ответил коротко и ёмко: «А чем плоха компания?».

Лавров объяснил, почему Россия сотрудничает с Ираном и КНДР. Видео © rutube / МИД России

Диалог произошёл в интервью телеканалу РБК. Журналист обратил внимание, что у России фактически осталось всего два союзника — Северная Корея и Иран, и поинтересовался, как Кремль «дошёл до такой компании».

В ответ Лавров не только защитил выбор партнёров, но и обвинил Запад в том, что страны, названные «изгоями», получили такой статус от тех, кто «возомнил себя победителем в холодной войне и провозгласил на веки вечные «конец истории».

По его словам, во многом именно действия западных стран способствовали сближению Москвы с Тегераном и Пхеньяном. Такой подход, по мнению министра, — не признак изоляции, а прагматичный выбор на фоне попыток коллективного Запада перекроить систему международных отношений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, каких принципов Россия придерживается на переговорах. В интервью каналу РБК он сказал, что Москва ведёт дела «по-благородному» или «по-пацански» — и в этом контексте, по его словам, это одно и то же. Лавров подчеркнул, что Россия не привыкла «виснуть у кого-то на руках», то есть не рассчитывает на чужую помощь и не просится под крыло.