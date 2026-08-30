Верховный лидер Ирана призвал мусульманский мир вместе дать бой США и Израилю

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские государства объединиться и противостоять политике США и Израиля. С таким обращением он выступил по случаю Недели исламского единства.

Особое внимание иранский лидер уделил странам Западной Азии и Персидского залива. По его мнению, их руководителям необходимо определить, кого Тегеран считает настоящим противником исламского мира, разобраться в его планах и действовать сообща.

«Мой настоятельный и неоднократный совет правителям исламских стран, особенно стран региона Западной Азии и Персидского залива, заключается в том, чтобы распознать своего настоящего врага, понять его замысел и противостоять ему», — подчеркнул Хаменеи.

США и Израиль он назвал противниками мусульманского единства. По оценке верховного лидера, противостояние затрагивает не только Иран и его союзников, но и исламские народы Западной Азии и Северной Африки.

Напряжённость между Тегераном и Вашингтоном сохраняется. Накануне Life.ru сообщал, что глава иранского МИД потребовал объяснений из-за возможного использования американских истребителей с базы в Японии для ударов по Ирану.