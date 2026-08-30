Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 08:41

Верховный лидер Ирана призвал мусульманский мир вместе дать бой США и Израилю

Обложка © Gettyimages / Morteza Nikoubazl / NurPhoto

Обложка © Gettyimages / Morteza Nikoubazl / NurPhoto

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские государства объединиться и противостоять политике США и Израиля. С таким обращением он выступил по случаю Недели исламского единства.

Особое внимание иранский лидер уделил странам Западной Азии и Персидского залива. По его мнению, их руководителям необходимо определить, кого Тегеран считает настоящим противником исламского мира, разобраться в его планах и действовать сообща.

«Мой настоятельный и неоднократный совет правителям исламских стран, особенно стран региона Западной Азии и Персидского залива, заключается в том, чтобы распознать своего настоящего врага, понять его замысел и противостоять ему», — подчеркнул Хаменеи.

США и Израиль он назвал противниками мусульманского единства. По оценке верховного лидера, противостояние затрагивает не только Иран и его союзников, но и исламские народы Западной Азии и Северной Африки.

Разочарование длинной в полгода: Война Трампа в Иране больно бьёт по моральному духу избирателей
Разочарование длинной в полгода: Война Трампа в Иране больно бьёт по моральному духу избирателей

Напряжённость между Тегераном и Вашингтоном сохраняется. Накануне Life.ru сообщал, что глава иранского МИД потребовал объяснений из-за возможного использования американских истребителей с базы в Японии для ударов по Ирану.

Больше новостей о международных конфликтах и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar