Разочарование длинной в полгода: Война Трампа в Иране больно бьёт по моральному духу избирателей

Затяжная военная операция США против Ирана привела к разочарованию среди избирателей, которые поддержали Дональда Трампа на выборах. Такая ситуация способна ухудшить позиции Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает Bloomberg.

Изначально Трамп говорил, что операция против Ирана займёт четыре — пять недель. Однако конфликт продолжается уже полгода. Избиратели, которые рассчитывали на снижение инфляции и отказ США от новых зарубежных войн, теперь выражают недовольство, отмечает Bloomberg.

Республиканские политические стратеги опасаются, что продолжение военной операции против Тегерана скажется на результатах партии на ноябрьских выборах в Конгресс. Дополнительные проблемы для республиканцев создаёт снижение рейтинга одобрения Трампа. Опросы также показывают недовольство американцев военными действиями на Ближнем Востоке и ростом цен на бензин.

Некоторые аналитики считают, что по итогам выборов республиканцы рискуют лишиться большинства сразу в обеих палатах Конгресса, пишет Bloomberg. Такой результат осложнит реализацию планов Трампа. Кроме того, демократы получат возможность проводить новые расследования в отношении действующей администрации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что заявления Вашингтона о победе над Ираном не отражают реальную ситуацию. По словам политика, США уже несколько раз объявляли Иран «поверженным» и «уничтоженным». Медведев подчеркнул, что говорить о победе США над Ираном в действительности нельзя.