США не одержали победу над Ираном, заявил Медведев

Разговоры Вашингтона о победе над Ираном не соответствуют реальному положению дел. Такую оценку дал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа.

По словам политика, американская сторона неоднократно объявляла Иран «поверженным» и «уничтоженным». Медведев подчеркнул, что в действительности говорить о победе США над республикой нельзя.

«Посмотрите на свежий пример Соединённых Штатов и Ирана. Много раз прокричали о том, что Иран «повержен», Иран «уничтожен». Но мы-то понимаем, что это не так», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана близится к завершению. По словам американского лидера, Ормузский пролив сейчас открыт, и через него проходит много судов. Он отметил, что мин в акватории больше нет. Трамп подчеркнул, что избавиться от всех мин удалось накануне, о чём уже сообщалось. Пролив, по его словам, вновь работает.