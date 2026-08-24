Трамп заявил, что Иран «полностью разваливается»

Противостояние между США и Ираном спустя полгода конфликта достигло критической точки: американская сторона объявила о начале «беспрецедентной экономической войны» и переходе конфликта в «финальную стадию», угрожая перекрыть все финансовые потоки Ирана. В ответ Иран заявил о готовности к любому развитию событий и выдвинул жёсткий ультиматум: в случае продолжения экономического давления со стороны США будет полностью прекращён экспорт нефти через Ормузский пролив и Персидский залив. При этом Тегеран назвал действия Вашингтона признаком военного провала, а иранская дипломатия указала на внутренние противоречия в логике американских угроз, отметив, что обещание «разгромить» Иран не соответствует необходимости новых санкций. На этом фоне появилась информация о возможных посреднических усилиях Пакистана, направленных на возвращение сторон за стол переговоров.