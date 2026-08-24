США готовят странам участь мировых изгоев за экономические контакты с Ираном

США нанесли серьёзный ущерб военному потенциалу Ирана, теперь Вашингтон готовит масштабное давление на экономику страны и экономических союзников Тегерана. Об этом глава Минфина США Скотт Бессент написал в The Financial Times.

По словам Бессента, президент США Дональд Трамп и американская армия значительно ослабили военный потенциал Ирана и его ядерную программу.

«Теперь мы вступаем в финальную стадию. На рассвете начинается экономический «день Д» (высадка союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, которое вошло в культуру, как день Д — Прим. Life.ru) — величайшее финансовое наступление, когда-либо организованное против противника», — написал министр финансов.

Бессент считает, что экономика Ирана уже серьёзно ослабла. При этом Тегеран продолжает рассчитывать на поддержку других стран. Они покупают иранскую нефть, помогают проводить финансовые операции и закрывают глаза на незаконную деятельность, утверждает министр.

По мнению главы Минфина США, Вашингтон намерен усилить давление на страны, которые продолжают экономические связи с Ираном. Он заявил, что разрыв таких отношений укрепит экономики самих государств, а сохранение связей с Тегераном приведёт их к международной изоляции.

«Стать убежищем для террора — значит стать в глазах Соединенных Штатов мировым изгоем», — предупреждает Бессент.

Министр также заявил, что прежний подход к противостоянию с Ираном изменился. Если Тегеран начнёт военные действия против США или стран Персидского залива, Вашингтон ответит «быстрым и решительным» ударом, предупредил Бессент.

Ранее Иран получил предложение присоединиться к Мекканскому соглашению о совместной обороне. Его заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Теперь Тегерану предстоит решить, присоединяться ли к новому формату военного сотрудничества на Ближнем Востоке.