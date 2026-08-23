Иран получил приглашение вступить в военный блок с Турцией и Саудовской Аравией

Иран получил официальное предложение присоединиться к Мекканскому соглашению о совместной обороне, которое заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Теперь Тегеран должен решить, станет ли он частью нового формата военного сотрудничества на Ближнем Востоке.

О приглашении сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, предложение сейчас находится на рассмотрении руководства страны.

«Предложение в настоящее время рассматривается иранским руководством», – приводит слова Рахими телеканал Al Mayadeen.

Мекканское соглашение было подписано 7 августа. Документ предусматривает усиление коллективной безопасности: вооружённое нападение на одного из участников рассматривается как угроза для всех стран блока.

Кроме того, договор предполагает расширение военного сотрудничества, координацию действий и совместные проекты в оборонной сфере. Возможное участие Ирана может серьёзно изменить баланс сил в регионе, поскольку Тегеран на протяжении многих лет остаётся одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке.

Ранее Life.ru писал, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости завершить противостояние с США, пока страна находится, по его словам, «в силе и достоинстве». При этом Пезешкиан подчеркнул, что готовность к переговорам не означает отказа от защиты интересов страны. Тегеран не намерен уступать под давлением и готов ответить в случае новой атаки.