Президент Ирана призвал завершить войну с США, пока Тегеран «в силе»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал завершить военное противостояние с США, пока Тегеран, по его словам, находится «в силе и достоинстве». Об этом он заявил на собрании Исламской ассоциации медицинского сообщества страны.

«Лучше завершить войну сегодня, когда мы находимся в силе и достоинстве, когда весь мир признаёт нашу победу», — сказал Пезешкиан.

Иранский лидер утверждает, что международное сообщество осуждает удары США по школам, больницам и инфраструктуре республики. При этом он подчеркнул, что призыв к миру не означает готовность Тегерана уступить в случае новой атаки.

Пезешкиан также назвал достигнутые в ходе переговоров договорённости «достойными и ценными». По его словам, в соглашении нет пунктов, которые свидетельствовали бы о капитуляции Ирана, а содержащиеся в нём обязательства относятся к противоположной стороне.

Президент сослался на необходимость соблюдать заключённые договорённости, однако одновременно призвал сохранять осторожность в отношениях с противником. В случае нового нападения, заверил Пезешкиан, иранские военные готовы ответить.

«Мы ни в коем случае не склоним голову перед издевательствами. До последнего вздоха будем противостоять им и дадим сокрушительный ответ», — заявил президент Ирана.

Ранее Life.ru рассказывал, что Тегеран опроверг сообщения о переговорах с США по продлению перемирия. Иранский чиновник тогда утверждал, что Вашингтон нарушил июньские договорённости, а вооружённое противостояние возобновилось 8 июля.