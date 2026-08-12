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12 августа, 14:47

«Продлевать нечего»: Иран опроверг сообщения о новом перемирии с США

Reuters: Иран опроверг ведение переговоров с США о продлении перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Иран не обсуждал с США продление режима прекращения огня и не считает, что действующее перемирие вообще существует. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«О продлении не идет речь, потому что, с точки зрения Ирана, никакого периода не началось, а значит, и продлевать нечего», — заявил собеседник агентства.

По его версии, Вашингтон нарушил договорённости спустя 48 часов после их заключения, а через несколько дней окончательно отказался от перемирия.

При этом ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники сообщило противоположную информацию. По его данным, Тегеран и Вашингтон договорились продлить 60-дневный режим прекращения огня, установленный меморандумом от 17 июня.

Изначально этот период отводился сторонам для подготовки окончательного всеобъемлющего соглашения. Однако 8 июля вооружённое противостояние между США и Ираном возобновилось.

Американские военные обстреляли судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана
Американские военные обстреляли судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана

Ранее Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Вашингтон готов снять блокаду иранских портов после заключения соглашения о свободном проходе коммерческих судов через Ормузский пролив. По словам собеседника агентства, ограничительные меры прекратят сразу после официального объявления о договорённости, которая гарантирует беспрепятственное восстановление торгового судоходства. При этом стороны постоянно обвиняют друг друга во лжи, а недавно глава США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что ни капли не доверяет Тегерану.

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Владимир Озеров
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