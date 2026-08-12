«Продлевать нечего»: Иран опроверг сообщения о новом перемирии с США

Иран не обсуждал с США продление режима прекращения огня и не считает, что действующее перемирие вообще существует. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«О продлении не идет речь, потому что, с точки зрения Ирана, никакого периода не началось, а значит, и продлевать нечего», — заявил собеседник агентства.

По его версии, Вашингтон нарушил договорённости спустя 48 часов после их заключения, а через несколько дней окончательно отказался от перемирия.

При этом ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники сообщило противоположную информацию. По его данным, Тегеран и Вашингтон договорились продлить 60-дневный режим прекращения огня, установленный меморандумом от 17 июня.

Изначально этот период отводился сторонам для подготовки окончательного всеобъемлющего соглашения. Однако 8 июля вооружённое противостояние между США и Ираном возобновилось.

Ранее Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Вашингтон готов снять блокаду иранских портов после заключения соглашения о свободном проходе коммерческих судов через Ормузский пролив. По словам собеседника агентства, ограничительные меры прекратят сразу после официального объявления о договорённости, которая гарантирует беспрепятственное восстановление торгового судоходства. При этом стороны постоянно обвиняют друг друга во лжи, а недавно глава США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что ни капли не доверяет Тегерану.