Трамп обвинил Иран во лжи и отказался ему доверять

Дональд Трамп дал понять, что не собирается доверять Тегерану даже на фоне продолжающегося диалога вокруг иранского вопроса. Президент США заявил журналистам на военной базе Эндрюс, что представители Ирана неоднократно его обманывали.

Американский лидер резко отреагировал на предположение о возможном доверии к иранской стороне и подчеркнул, что занимает прямо противоположную позицию.

«Я не доверяю Ирану. С чего вы взяли? Вы хотите сказать, что я доверяю Ирану? Я самый последний человек, который станет доверять Ирану. Они мне постоянно лгали!» – заявил Трамп.

При этом хозяин Белого дома считает, что Вашингтон сейчас располагает заметным преимуществом в отношениях с Тегераном. По его словам, США находятся в «весьма выигрышном положении» по иранскому вопросу.

Во время того же общения с журналистами Трамп затронул и собственное политическое будущее. Он признался, что хотел бы баллотироваться на третий президентский срок, однако отметил жёсткость американского законодательства, ограничивающего такую возможность.

Ранее Life.ru писал, что Трамп объявил Ормузский пролив полностью разминированным и заявил о контроле США над акваторией. По его словам, маршрут открыт для всех судов, кроме направляющихся в иранские порты. Американский лидер также утверждал, что силы США продолжают обнаруживать и обезвреживать появляющиеся там мины.