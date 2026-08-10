Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован и контролируется США

Американский лидер Дональд Трамп сделал громкое заявление о ситуации в Ормузском проливе. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, республиканец сообщил, что акватория полностью разминирована и находится под контролем сил США.

Президент США отметил, что пролив открыт для прохода всех судов, за исключением тех, которые направляются в иранские порты.

«Для всех остальных он открыт. Это несколько сложно, потому что они то и дело сбрасывают мины. Мы находим эти мины. Знаете, мы разминировали весь пролив. Может быть, вы не слышали, но мы на 100% контролируем пролив», — сказал хозяин Белого дома.

Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагал прекращение боевых действий, однако уже в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении договорённостей по Ормузскому проливу. 2 августа Трамп сообщил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради заключения новой сделки.

5 августа представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через пролив, однако подчеркнул, что его открытие зависит от действий США.

Ранее Дональд Трамп выступил с требованием к иранским властям о выплате репараций. По мнению американского лидера, Тегеран обязан компенсировать ущерб за гибель и ранения людей в ходе различных вооружённых столкновений и инцидентов с подрывом на минах.