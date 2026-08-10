«Выгодные сотрясения воздуха»: Почему заявления Трампа по Ирану не стоит воспринимать всерьёз

Публичные заявления президента США Дональда Трампа по Ирану не стоит воспринимать как точный сигнал о дальнейших действиях Вашингтона. Американский лидер часто реагирует на ситуацию сиюминутно, а реальные решения всё сильнее будут зависеть от его команды, считает политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что Трамп был готов договориться с Тегераном даже без юридически обязывающего соглашения по ядерной программе. Иран, в свою очередь, выдвинул требования о компенсациях и разблокировке активов.

«То, что говорит Трамп, бессмысленно анализировать: это в основном сотрясение воздуха, сиюминутная реакция на что-то», — заявил Солонников.

По мнению политолога, часть громких заявлений американского лидера может быть связана не столько с внешнеполитической стратегией, сколько с реакцией финансовых рынков. Солонников считает, что информационные поводы способны влиять на стоимость активов, поэтому риторику Белого дома он призывает отделять от реальных решений.

При этом эксперт ожидает, что сам Трамп будет всё меньше непосредственно участвовать в выработке конкретных шагов. По его прогнозу, значительная часть этой работы перейдёт к ближайшему окружению президента, тогда как глава Белого дома продолжит делать публичные заявления.

Солонников также считает, что Вашингтон сейчас вряд ли готов к радикальному решению по Ирану. Вероятнее всего, американская администрация скорее будет затягивать ситуацию и делать разнонаправленные заявления в надежде заморозить конфликт, а затем представить это как успех США, подытожил он в комментарии РИА «ФедералПресс».

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намеренно сдерживает переговоры с Ираном, наблюдая за галопирующей инфляцией и нехваткой денег в Тегеране. По его словам, диалог ведётся «вполсилы», а морская блокада стала катализатором экономического спада. Переговорный процесс президент США сравнил с шахматной партией, требующей стратегического расчёта.