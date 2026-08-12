Трамп перекрыл финансирование смены пола американским детям

Президент США Дональд Трамп заявил, что государственная программа Medicaid прекратит финансировать медицинские процедуры, связанные со сменой пола, для несовершеннолетних. Речь идёт о хирургических операциях, гормональной терапии и препаратах, блокирующих половое созревание.

О решении американский президент сообщил в соцсети Truth Social. По его словам, государство не намерено оплачивать процедуры, которые могут причинить необратимый вред организму несовершеннолетних.

Официальное заявление Центров по оказанию медицинских услуг Medicare и Medicaid (CMS) подтверждает, что новые ограничения распространяются сразу на несколько видов медицинской помощи: препараты для блокирования полового созревания, гормональные средства и хирургические вмешательства. Постановление должно вступить в силу 13 октября.

Ранее стало известно о подготовке к открытию в Техасе первой в США клиники, специализирующейся на обращении вспять последствий процедур по смене пола у детей. Её появление связано с соглашением между детской больницей Техаса и следственными органами, которые завершили продолжавшееся длительное расследование практики оказания медицинской помощи трансгендерной* молодёжи в этом учреждении.

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