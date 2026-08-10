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10 августа, 08:27

Reuters: США могут снять блокаду портов Ирана после сделки по Ормузскому проливу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Вашингтон намерен прекратить блокаду иранских портов после достижения соглашения о восстановлении беспрепятственного движения коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом Reuters сообщил американский чиновник.

«Как только будет объявлено о достижении соглашения, предусматривающего беспрепятственное восстановление коммерческого судоходства, США снимут блокаду иранских портов», — говорится в материале.

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Ранее сообщалось, что после возобновления морской блокады Ирана американские военные перенаправили 55 коммерческих судов. Указанные действия проводились с 14 июля — именно тогда ограничения на судоходство вновь начали действовать.

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Милена Скрипальщикова
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