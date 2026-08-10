Reuters: США могут снять блокаду портов Ирана после сделки по Ормузскому проливу

Вашингтон намерен прекратить блокаду иранских портов после достижения соглашения о восстановлении беспрепятственного движения коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом Reuters сообщил американский чиновник.

«Как только будет объявлено о достижении соглашения, предусматривающего беспрепятственное восстановление коммерческого судоходства, США снимут блокаду иранских портов», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что после возобновления морской блокады Ирана американские военные перенаправили 55 коммерческих судов. Указанные действия проводились с 14 июля — именно тогда ограничения на судоходство вновь начали действовать.