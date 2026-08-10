СЕНТКОМ: США перенаправили 55 судов после возобновления блокады Ирана

Американские силы также вывели из строя два судна и высадились ещё на два. Командование связало эти действия с контролем за соблюдением морской блокады.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без ядерной сделки после полного открытия Ормузского пролива. Газета «Уолл-стрит джорнэл» писала, что Белый дом сосредоточился на восстановлении судоходства и готов сохранить возможность нового применения силы при атаках на суда. По данным издания, республиканец не ожидает скорого восстановления ядерной программы Ирана после ударов США по трём объектам в 2025 году. Вашингтон также рассматривал бессрочное продление режима прекращения огня, контроль за иранской ядерной программой и снятие блокады портов после открытия пролива. Стороны пока спорят об условиях судоходства и будущем американского военного присутствия в регионе.