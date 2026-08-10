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Регион
9 августа, 22:59

СЕНТКОМ: США перенаправили 55 судов после возобновления блокады Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Военные США перенаправили 55 торговых судов с момента возобновления морской блокады Ирана 14 июля. Сведения об операциях в регионе 9 августа опубликовало Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«По состоянию на 9 августа силы СЕНТКОМ перенаправили 55 коммерческих судов», — говорится в публикации.

Американские силы также вывели из строя два судна и высадились ещё на два. Командование связало эти действия с контролем за соблюдением морской блокады.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без ядерной сделки после полного открытия Ормузского пролива. Газета «Уолл-стрит джорнэл» писала, что Белый дом сосредоточился на восстановлении судоходства и готов сохранить возможность нового применения силы при атаках на суда. По данным издания, республиканец не ожидает скорого восстановления ядерной программы Ирана после ударов США по трём объектам в 2025 году. Вашингтон также рассматривал бессрочное продление режима прекращения огня, контроль за иранской ядерной программой и снятие блокады портов после открытия пролива. Стороны пока спорят об условиях судоходства и будущем американского военного присутствия в регионе.

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Антон Голыбин
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