Комитет парламента Ирана одобрил законопроект по Ормузскому проливу

Профильный комитет парламента Ирана одобрил новый законопроект по управлению Ормузским проливом. Документ получил название «О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива», сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Решение принял комитет Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике. Теперь инициатива сможет перейти к следующим этапам рассмотрения в парламенте. Подробности окончательной версии документа пока не раскрываются. Однако ранее стало известно, что депутаты обсуждают ограничения на проход судов, связанных с США и Израилем.

Соответствующую инициативу 7 августа анонсировал член президиума Меджлиса Алиреза Салими. Проект также предусматривает меры в отношении кораблей государств, которые Тегеран считает враждебными.

Ормузский пролив остаётся одним из главных предметов противостояния Ирана и США. Параллельно продолжаются переговоры о режиме судоходства и создании временного маршрута через эту акваторию.

Два дня назад Иран раскрыл детали законопроекта о запрете прохода через Ормуз для судов США и Израиля. Инициатива также предусматривает ограничения для кораблей других государств, признанных Тегераном враждебными, и штрафы за нарушение правил.