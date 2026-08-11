Американские военные обстреляли судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана

Американские военные открыли огонь по судну под флагом Панамы, попытавшемуся прорвать морскую блокаду иранских портов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Военный вертолёт США обстрелял рулевое устройство судна после того, как экипаж проигнорировал предупреждения. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало. После атаки экипаж попытался перейти на другое гражданское судно.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без ядерной сделки после полного открытия Ормузского пролива. Как писала WSJ, Белый дом нацелен на восстановление судоходства и готов вновь применить силу в случае атак на корабли. Американский лидер, по данным газеты, не верит в скорое возобновление иранской ядерной программы после ударов 2025 года. США допускали бессрочное перемирие, контроль над атомной сферой Ирана и снятие блокады портов после открытия пролива.