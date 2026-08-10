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Регион
10 августа, 12:17

«Нас не убедило»: Иран отверг версию Украины о случайном ударе по судну в Каспии

Багаи: Иран не поверил в случайный удар Украины по торговому судну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksims Osobenkovs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksims Osobenkovs

Иран не принял объяснение Киева о случайном характере удара по торговому судну республики в Каспийском море. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи во время брифинга.

«Мы очень чётко изложили свою позицию. Нас не убедило заявление украинской стороны, что это было непреднамеренно», — сказал он.

Иранский дипломат также заявил, что украинская сторона должна возместить причинённый ущерб. При этом представитель МИД предупредил: если Киев откажется выплачивать компенсацию, Тегеран намерен сделать это самостоятельно.

Тегеран не верит Киеву: Иран заявил о преднамеренном ударе по своему судну в Каспии
Тегеран не верит Киеву: Иран заявил о преднамеренном ударе по своему судну в Каспии

Ранее сообщалось, что произошедшее в Каспийском море могло быть связано с попыткой Киева показать США и Израилю готовность подключиться к давлению на Тегеран. На возможную связь событий указывает и время инцидента — атака на иранское судно произошла всего за три дня до визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Милена Скрипальщикова
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