«Нас не убедило»: Иран отверг версию Украины о случайном ударе по судну в Каспии

Иран не принял объяснение Киева о случайном характере удара по торговому судну республики в Каспийском море. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи во время брифинга.

«Мы очень чётко изложили свою позицию. Нас не убедило заявление украинской стороны, что это было непреднамеренно», — сказал он.

Иранский дипломат также заявил, что украинская сторона должна возместить причинённый ущерб. При этом представитель МИД предупредил: если Киев откажется выплачивать компенсацию, Тегеран намерен сделать это самостоятельно.

Ранее сообщалось, что произошедшее в Каспийском море могло быть связано с попыткой Киева показать США и Израилю готовность подключиться к давлению на Тегеран. На возможную связь событий указывает и время инцидента — атака на иранское судно произошла всего за три дня до визита Владимира Зеленского в Вашингтон.