Прогиб не засчитан! Подлая провокация Украины против Ирана полностью провалилась

Атака Украины на иранское судно в Каспийском море могла быть попыткой продемонстрировать США и Израилю готовность Киева участвовать в давлении на Тегеран, считает журналист-международник Сергей Латышев. Он обратил внимание, что инцидент произошёл за три дня до поездки Владимира Зеленского в Вашингтон.

«За открытие против Ирана «второго фронта» Зеленский и Ко рассчитывали получить от США и Израиля многое для войны с Россией», — уверен собеседник «Царьграда».

Взамен Киев мог предложить помощь в ограничении иранской торговли через Каспийское море. Через этот маршрут проходит значительная часть внешнеторговых поставок Ирана, поэтому создание угрозы судоходству могло бы усилить давление на Тегеран.

На Украине при этом могли рассчитывать, что занятый противостоянием на Ближнем Востоке Иран не станет наносить серьёзный ответный удар. Однако предполагаемый расчёт не оправдался: Киев не получил ожидаемой поддержки, заключил эксперт.