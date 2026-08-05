Экс-премьер Израиля заявил о безуспешных попытках остановить конфликт на Украине

Критика действий Москвы помешала бы посреднической миссии между Россией и Украиной, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. По словам политика, в 2022 году он пытался добиться прекращения конфликта, однако эти усилия не принесли результата.

В интервью RTVI Беннет рассказал, что выступить посредником его попросил Владимир Зеленский. Бывший израильский лидер должен был поддерживать контакты как с ним, так и с президентом России Владимиром Путиным.

«Поэтому я полетел в Москву, общался с Зеленским и пытался — хотя безуспешно — остановить продолжение [конфликта]», — заявил экс-премьер.

Тем временем действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил передачу Украине батарей системы ПВО «Железный купол». Об этом сообщает The Washington Post.