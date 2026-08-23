Парламент Ирана одобрил пошлины за проход судов через Ормузский пролив

В Иране одобрили документ о мерах по защите Ормузского пролива. Новую статью законодательства утвердил Комитет по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента. В тексте прописали размер сборов, которые власти Ирана начнут брать за пересечение этого водного пути, указывает издание Al Mayadeen.

Депутаты согласовали формулировку третьей статьи под названием «Стратегические меры по обеспечению безопасности Ормузского пролива». Этот раздел напрямую регулирует финансовые сборы с судовладельцев.

Документ гласит следующее. Корабли из государств, получивших разрешение на транзит, оплатят предоставленные им услуги. Власти страны будут брать деньги за экологическое сопровождение, заправку горючим, страховку и охрану маршрута.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле Вашингтона над Ормузским проливом и соседними территориями. Американский лидер также анонсировал жёсткую экономическую войну и изоляцию Ирана. Глава государства подчеркнул, что США много раз предлагали Тегерану сесть за стол переговоров. Однако иранская сторона проигнорировала эти предложения.