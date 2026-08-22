Трамп: США полностью контролируют весь регион Ормузского пролива

Отвечая на вопросы представителей прессы на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что Соединённые Штаты полностью взяли под свой контроль Ормузский пролив и прилегающие к нему территории.

«Как вы знаете, мы полностью контролируем границу, мы полностью контролируем, если посмотреть на блокаду, то мы полностью контролируем весь регион, связанный с Ормузским проливом, и это означает, что наш контроль простирается далеко вглубь суши», — утверждает президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американская администрация начинает беспрецедентную кампанию экономической войны и изоляции против Ирана. По словам главы государства, Вашингтон неоднократно давал Тегерану шанс договориться, однако иранские власти им не воспользовались.