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19 августа, 23:20

Трамп объявил о начале экономической войны и изоляции Ирана

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Американская администрация начинает беспрецедентную кампанию экономической войны и изоляции против Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам главы государства, Вашингтон неоднократно давал Тегерану шанс договориться, однако иранские власти им не воспользовались.

«Никто не предоставлял Исламской Республике Иран больше возможностей для заключения соглашения, чем я. К сожалению для них, они не сумели этим воспользоваться. Поэтому сегодня я объявляю о наиболее сокрушительной экономической операции, которая когда-либо проводилась против какой-либо страны! Это будет экономическая война и изоляция в беспрецедентных масштабах», — написал Трамп.
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Ранее Life.ru писал, что рейтинг Дональда Трампа в США рухнул до исторического минимума. Главной причиной падения показателей респонденты называют затянувшийся конфликт с Ираном и его последствия для экономики.

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Артур Лапсаков
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