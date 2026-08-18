Война ударила по Трампу: Рейтинг президента США рухнул до исторического минимума

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низкого уровня за всё время его пребывания у власти. Согласно опросу Reuters/Ipsos, работу главы государства сейчас поддерживают лишь 33% американцев.

Главной причиной падения показателей респонденты называют затянувшийся конфликт с Ираном и его последствия для экономики. Большинство опрошенных заявили, что не одобряют действия администрации на фоне перебоев на энергетическом рынке и роста цен на бензин.

Около 80% участников исследования считают, что участие США в ситуации вокруг Ирана может продлиться долго. При этом только каждый пятый опрошенный заявил, что начало военной кампании было оправданным.

Экономические последствия конфликта также повлияли на отношение американцев к политическим силам. Впервые за десять лет больше респондентов стали считать демократов более эффективными в вопросах экономики: такую позицию поддержали 38% участников опроса против 35%, выбравших республиканцев.

При этом внутри партий сохраняется разница во взглядах. Политику Трампа по Ирану критикуют большинство демократов, но часть сторонников Республиканской партии продолжает поддерживать действия президента.

Ранее Life.ru писал, что американские журналисты начали судебное разбирательство из-за решения Трампа размещать часть официальной информации через платный доступ в Truth Social. СМИ считают, что государственные сообщения президента не должны зависеть от коммерческого сервиса и ограничиваться платными инструментами. Иск стал ещё одним конфликтом вокруг влияния президента США на информационную политику страны.