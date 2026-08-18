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18 августа, 01:12

Война ударила по Трампу: Рейтинг президента США рухнул до исторического минимума

Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных 33%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низкого уровня за всё время его пребывания у власти. Согласно опросу Reuters/Ipsos, работу главы государства сейчас поддерживают лишь 33% американцев.

Главной причиной падения показателей респонденты называют затянувшийся конфликт с Ираном и его последствия для экономики. Большинство опрошенных заявили, что не одобряют действия администрации на фоне перебоев на энергетическом рынке и роста цен на бензин.

Около 80% участников исследования считают, что участие США в ситуации вокруг Ирана может продлиться долго. При этом только каждый пятый опрошенный заявил, что начало военной кампании было оправданным.

Экономические последствия конфликта также повлияли на отношение американцев к политическим силам. Впервые за десять лет больше респондентов стали считать демократов более эффективными в вопросах экономики: такую позицию поддержали 38% участников опроса против 35%, выбравших республиканцев.

При этом внутри партий сохраняется разница во взглядах. Политику Трампа по Ирану критикуют большинство демократов, но часть сторонников Республиканской партии продолжает поддерживать действия президента.

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Ранее Life.ru писал, что американские журналисты начали судебное разбирательство из-за решения Трампа размещать часть официальной информации через платный доступ в Truth Social. СМИ считают, что государственные сообщения президента не должны зависеть от коммерческого сервиса и ограничиваться платными инструментами. Иск стал ещё одним конфликтом вокруг влияния президента США на информационную политику страны.

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Юния Ларсон
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