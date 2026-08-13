Журналисты подали в суд на Трампа из-за платных постов

Американские СМИ оспаривают в суде решение президента США Дональда Трампа продавать доступ к его публикациям в Truth Social. Истцы требуют признать неконституционной практику размещения официальной правительственной информации в соцсети, где доступ к данным стал платным.

Издание The Intercept и некоммерческая организация Freedom of the Press Foundation подали иск в окружной суд Нью-Йорка против Trump Media & Technology Group (TMTG). Поводом послужил запуск платного сервиса Truth API, который предоставляет трейдерам и крупным инвесторам сверхбыстрый доступ к постам президента. Сервис начал работу в августе 2026 года.

«Истцы просят суд признать неконституционной и незаконной практику ответчиков по размещению официальной правительственной информации исключительно в Truth Social, где доступ к такой информации через API является платным», – говорится в исковом заявлении.

Журналисты и правозащитники настаивают на том, что высказывания президента США не могут быть скрыты за платным доступом. Они требуют запретить размещение официальной правительственной информации исключительно в Truth Social.

Ранее Life.ru сообщал, что апелляционный суд США остановил строительство нового бального зала в Белом доме стоимостью около $400 млн. Судьи большинством голосов постановили, что Дональд Трамп не может самостоятельно распоряжаться историческим комплексом, поскольку президент США является лишь временным жильцом Белого дома, а не его владельцем.