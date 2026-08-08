«Временный жилец»: Трампу указали его место в Белом доме и запретили строить бальный зал

Апелляционный суд США остановил строительство нового бального зала в Белом доме стоимостью около $400 млн, заявив, что президент Дональд Трамп не может самостоятельно распоряжаться историческим комплексом. Решение было принято коллегией из трёх судей большинством в два голоса против одного.

В судебном документе отмечается, что президент США является лишь «временным жильцом» Белого дома, а не его владельцем. По мнению суда, вопросы масштабной реконструкции здания должны решаться Конгрессом, а не исполнительной властью.

Судьи Патрисия Миллет и Брэдли Гарсия подчеркнули, что решение не означает окончательный запрет на строительство объекта. По их словам, проект может быть реализован в будущем, однако администрация должна получить необходимое разрешение законодателей.

При этом суд отметил, что ускоренное проведение строительных работ без участия Конгресса противоречит действующим нормам и конституционным принципам.

Дональд Трамп резко раскритиковал решение суда. В своей публикации в соцсети Truth Social он заявил, что администрация намерена обжаловать постановление и обратиться в Верховный суд США.

Американский лидер назвал решение политически мотивированным и заявил, что проект связан не только с расширением помещений для мероприятий, но и с вопросами безопасности. По словам Трампа, в рамках строительства предусмотрены защитные конструкции, современные медицинские помещения, военные объекты, укреплённые стены, системы вентиляции военного уровня, а также пуленепробиваемые и взрывостойкие материалы.

Ранее сообщалось, что Трамп взял на себя роль «главного строителя» Белого дома, активно участвуя во всех этапах ремонтов и реконструкции резиденции. Американский президент лично контролирует переговоры с подрядчиками, обсуждает стоимость строительных материалов и даже предлагает дизайнерские решения для интерьеров.